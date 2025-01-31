Эксперт предрек Армении и Азербайджану транспортный конфликт

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с Инфо24 усомнился, что предложенный Арменией проект по грузоперевозкам устроит Азербайджан.

Армянский премьер-министр в ходе пресс-конференции заявил, что преложил властям Азербайджана открыть «взаимные» железнодорожные грузоперевозки. Маршрут могут составить от западных азербайджанских районов через город армянский Мегри в автономию Нахичевань и в обратном направлении. Также предложено запустить ж/д перевозки из Ерасха (Араздейена) в Мегри.

Проект может стать частью старой трехсторонней договоренности: разблокировка транспортных коммуникаций в регионе была условием соглашения о прекращении огня, подписанная лидерами стран в 2020 году. Также подпись поставил и российский президент Владимир Путин.

Однако эксперт Станислав Тарасов заметил, что в плане Еревана не все так гладко. Он напомнил, что новый проект по грузоперевозкам — это отход от проекта Зангезурского коридора, а значит, не устроит Баку.

«Ереван активизировался на Зангезурском направлении с разными предложениями. Они отходят от того варианта, который предлагает президент Азербайджана Ильхам Алиев и предлагают различные обходные маневры и прочее, что для Баку неприемлемо», — подчеркнул эксперт.

Тарасов напомнил, что Армения ранее отвергала все предложения Азербайджана, России и Турции по Зангезурскому коридору, но теперь, кажется, меняет свою стратегию и пытается придумать проекты в обход всех транспортных идей. Предполагают, что это может вызвать споры между Алиевым и Пашиняном.

Ранее сообщалось, что в Баку ответили Пашиняну, который заявил о накачивании армянских заключенных в Азербайджане наркотиками ради признательных показаний.