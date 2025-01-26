В Баку высмеяли слова Пашиняна о накачивании армянских заключенных наркотиками

В МИД Азербайджана назвали смехотворным заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о применении запрещенных веществ против граждан Армении, попавших под суд в Баку.

Армянские граждане, в том числе бывшие лидеры Нагорного Карабаха, находятся под давлением и психотропными препаратами, заявлял Никол Пашинян. По его версии, это нужно для достижения определенных показаний с целью эскалации в регионе, а также использования неправомерно полученных сведений против Армении.

В Баку обвинения Пашиняна отвергли, объяснив, что провели расследования жалоб, в том числе с участием Международного Красного креста. Специалисты и органы правопорядка признали информацию ложной, пишет РИА Новости.

«Эти заявления не имеют под собой никаких оснований и крайне смехотворны. Права и обязанности обвиняемых были должным образом обеспечены и разъяснены, весь судебный процесс и показания были зафиксированы», — ответил руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, нападки Пашиняна в очередной раз подтверждают нервозность в руководстве и попытку оправдать лиц, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Ранее сообщалось, что политолог объяснил, почему Пашинян вынужден держаться от России подальше.