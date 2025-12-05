Эксперт предупредил о возможном подорожании ремонта из-за маткапитала

Ремонтные и строительные работы по всей России могут подорожать в случае, если власти разрешат использовать материнский капитал для отделки жилья. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. Он подчеркнул, что резкий рост спроса на такие услуги приведет к инфляции в этой сфере.

Главным риском реализации такой идеи финансист назвал появление многочисленных фирм-однодневок, которые будут предлагать схему обналичивания государственных средств под видом проведения ремонтных работ.

Это грозит не только потерей денег для отдельных семей, но и нецелевым расходованием бюджетных средств без реального улучшения жилищных условий граждан.

С одной стороны, инициатива может стимулировать строительную отрасль и рынок отделочных материалов, а также создать новые рабочие места. С другой — она способна отвлечь значительные средства от более капиталоемких целей маткапитала, таких как покупка жилья, что может замедлить рост объемов жилищного строительства в целом.

Ранее депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев предложил разрешить многодетным матерям использовать средства маткапитала для оплаты лечения зубов.