Депутаты предложили разрешить оплату стоматологических услуг материнским капиталом

В Государственную думу внесен межфракционный законопроект, предусматривающий расширение возможностей использования средств материнского капитала. Согласно инициативе, многодетные матери получат право направлять эти средства на получение стоматологических и ортодонтических услуг в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Документ имеется в распоряжении РИА Новости .

Автором законодательной инициативы выступил депутат Дмитрий Гусев. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что целью разработки документа является расширение направлений использования материнского капитала, в частности для обеспечения многодетных матерей доступом к стоматологическим услугам.

Проект предполагает, что медицинские услуги будут предоставляться исключительно в учреждениях, участвующих в системе ОМС, что гарантирует соблюдение единых стандартов качества и обеспечивает доступность для семей. В настоящее время действующее законодательство не предусматривает возможности оплаты стоматологической помощи за счет средств материнского капитала, несмотря на ее важность для здоровья женщин.

Как заявил депутат Гусев, стоматологическая помощь представляет собой значительную статью расходов для семей, воспитывающих троих и более детей. Предоставление права оплачивать такие услуги за счет материнского капитала позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет и укрепить здоровье матерей, что напрямую влияет на благополучие детей.

Принятие предлагаемых поправок, по мнению авторов инициативы, обеспечит многодетным матерям дополнительные социальные гарантии и создаст правовую основу для разработки соответствующих подзаконных актов.

Ранее стало известно, что в ОП предложили не сокращать, а наращивать поддержку семей с детьми.