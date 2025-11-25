Эксперт предупредила о последствиях размывания языковых норм

Современное публичное пространство все чаще сталкивается с размыванием языковых норм, когда ненормативная лексика проникает в медиасреду и творческие произведения. Как отмечает эксперт Катерина Кирбирева, такая тенденция несет серьезные социальные последствия, поскольку СМИ и деятели культуры традиционно выполняют просветительскую функцию. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, использование мата на телевидении, в кино и на радио фактически легитимирует его употребление в других сферах общественной жизни. Когда публичные люди допускают подобные выражения, они не столько отражают реальность, сколько формируют новую норму коммуникации, снижая общий культурный уровень.

Эксперт добавила, что особую опасность эта практика представляет для образовательной среды. Стирание границ между допустимым и недопустимым в публичной речи неизбежно приводит к проникновению ненормативной лексики в школы и другие социальные институты, где должен сохраняться эталон культурного общения.

По ее мнению, отказ медиа и творческой элиты от роли культурных проводников ведет к деградации общественной коммуникации. Вместо того чтобы поднимать аудиторию до более высоких стандартов общения, они опускаются до уровня маргинальных слоев, разрушая тем самым основы культурной преемственности и социального взаимодействия.

Ранее в России предложили наказывать за мат подростков и родителей.