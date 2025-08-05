В России предложили наказывать за мат подростков и родителей

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести в России систему штрафов для подростков и их родителей за использование нецензурной брани, ссылаясь на опыт Казахстана. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила необходимость общественного осуждения нецензурной лексики.

Мишонова выразила одобрение практике Казахстана, где за мат подростков и их родителей предусмотрены штрафы. По ее мнению, штрафовать родителей следует начиная с 11-летнего возраста детей, поскольку нецензурную лексику они начинают употреблять еще раньше.

Она отметила, что, хотя в России существует закон, запрещающий ругательства в общественных местах, его сложно применять на практике. Поэтому, по ее мнению, важно создать общественное порицание нецензурной брани, которую она считает неприличной.

Мишонова сравнила ситуацию с собственным детством, когда нецензурная лексика в ее семье была недопустима и взрослые не позволяли себе ругаться в присутствии женщин. Она выразила обеспокоенность тем, что сейчас подростки не стесняются употреблять матерные слова в общественных местах, даже в присутствии девочек, что, по ее словам, неприемлемо.

Мишонова также считает, что раньше нецензурные слова ассоциировались с асоциальными элементами, в то время как сейчас общество относится к этой проблеме более терпимо.

По ее мнению, необходимо привлекать к ответственности детей за использование нецензурной лексики, а также применять меры к родителям, например, ставить на учет, проводить беседы или налагать штрафы, чтобы они осознавали свою ответственность.

Мишонова также выразила мнение, что грубые слова «питают энергию дьявола» и государство должно наказывать за их употребление.

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