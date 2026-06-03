Эксперт Пушкина назвала деревянное зодчество главным туристическим сокровищем Иркутска

Маркетолог и основатель агентства «Фламинго Консалтинг», эксперт проекта «Мастера Гостеприимства» Полина Пушкина раскритиковала отсутствие локальной идентичности в иркутских отелях. Выступая на «Неделе предпринимательства в Иркутске», она заявила, что современному путешественнику уже недостаточно просто кровати и завтрака — он ищет уникальный опыт, а безликие серо-коричневые номера лишают регион выгоды, передает « ИрСити ».

По ее мнению, оформление пространств должно с порога давать гостю понять, что он находится именно в Иркутске. При этом речь не идет о петроглифах на стенах — достаточно деталей, рассказывающих историю места. Пушкина отметила, что выразить местную индивидуальность можно даже через завтраки: пока же они, по ее словам, остаются вкусными, но совершенно безликими, не давая ощущения, что гость проснулся в Приангарье.

Главным «туристическим сокровищем» региона эксперт назвала деревянное зодчество. Она сравнила разбросанные по городу памятники с бриллиантами под ногами и подчеркнула, что иркутяне недооценивают этот ресурс. По ее словам, в отличие от Вологды, где восстановление наследия сконцентрировано в одном месте, в Иркутске живая ткань города видна повсюду. Пушкина уверена, что именно это должно стать фундаментом идентичности и главным магнитом для туристов со всего мира, а одного лишь 130-го квартала недостаточно.

Еще одной «золотой жилой» маркетолог назвала местную промышленность. Она пояснила, что предприятия могут быть не только драйверами экономики, но и точками притяжения состоятельных путешественников. По ее опыту запуска таких проектов в Туле, промышленный туризм приносит региону серьезные деньги, которые остаются внутри области.