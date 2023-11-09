Эксперт Ракута определил лучшее время для покупки вторичной недвижимости

В России стала снижаться стоимость вторичного жилья впервые с декабря 2022 года. Тем не менее ипотечная ставка продолжает расти. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал, имеет ли смысл приобретать квартиру на вторичном рынке сегодня. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, количество сделок среди вторичного жилья в разы уменьшится на фоне роста ипотечных ставок.

Эксперт рекомендовал отложить покупку недвижимости до первой половины 2024 года, поскольку в это время сократится количество сделок, из-за чего продавцы станут вынуждены снижать цены на квартиры еще больше.

По его словам, в ближайшем будущем многие сделки на вторичном рынке станут проходить с минимальной суммой ипотеки. А в целом рынок недвижимости в стране весьма поменяется в 2024 году на фоне изменения льготных ипотечных программ.