Эксперт Ракута определил лучшее время для покупки вторичной недвижимости
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В России стала снижаться стоимость вторичного жилья впервые с декабря 2022 года. Тем не менее ипотечная ставка продолжает расти. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал, имеет ли смысл приобретать квартиру на вторичном рынке сегодня. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, количество сделок среди вторичного жилья в разы уменьшится на фоне роста ипотечных ставок.
Эксперт рекомендовал отложить покупку недвижимости до первой половины 2024 года, поскольку в это время сократится количество сделок, из-за чего продавцы станут вынуждены снижать цены на квартиры еще больше.
По его словам, в ближайшем будущем многие сделки на вторичном рынке станут проходить с минимальной суммой ипотеки. А в целом рынок недвижимости в стране весьма поменяется в 2024 году на фоне изменения льготных ипотечных программ.