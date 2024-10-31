Эксперт раскритиковала новомодный метод для привлечения богатства

Практикующий психолог Александра Миллер в беседе с Инфо24 не оценила новую медитацию под названием Energy Fingers Tapping.

Она не рекомендует россиянам применять метод, популярный среди блогеров. Техника, предложенная Яной Король, предполагает похлопывание себя пальцами с целью активизации денежного мышления.

Психолог советует россиянам обращаться к более надежным и проверенным методам заработка, нежели чем к рискованным альтернативным техникам, которые могут не оправдать ожиданий.

Ранее психолог Дугенцова пояснила негативное влияние шестидневной рабочей недели на психику. Оказалось, что такой график может привести не только к переутомлению, но и к возникновению психосоматических заболеваний у человека.