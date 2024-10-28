Психолог Дугенцова пояснила негативное влияние шестидневной рабочей недели на психику

Жители нашей страны, работающие стандартную «пятидневку», на текущей неделе станут трудиться еще и в субботу – рабочие будни продлятся с 28 октября по 2 ноября, так как выходной с предстоящей субботы перенесли на 30 апреля 2024 года. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, ничего хорошего шестидневный рабочий режим трудящимся гражданам РФ не сулит, поскольку подобный график может привести к переутомлению и даже психосоматическим заболеваниям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, шестидневный режим плохо сказывается как на работающих взрослых, так и на учащихся, которым такой график более привычен. Отличие только в том, что школьники и молодые студенты более выносливы.

По мнению эксперта, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю, следует в каком-то смысле договориться с самим собой о том, что это необходимость, что это важно сделать, повесить перед собой некую морковку.

Ранее психолог Метальникова раскрыла, как россиянам пережить шестидневную рабочую неделю.