Эксперт раскрыл хитрость США при атаке на ядерные объекты Ирана

Бомбардировщики B-2 Spirit США атаковали иранские ядерные объекты благодаря грамотному применению средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в разговоре с Инфо24 рассказал генерал-майор Владимир Попов.

По словам эксперта, системы РЭБ полностью подавили работу иранских радаров, сделав ПВО страны неэффективной против высокоточных ударов.

Операция началась с хитрого тактического хода. Две группы стратегических бомбардировщиков одновременно вылетели в разных направлениях, что дезориентировало систему наблюдения. Группа, направлявшаяся к Ирану, строго соблюдала режим радиомолчания, оставаясь невидимой для средств обнаружения. Помимо невидимок B-2, США задействовали крылатые ракеты Tomahawk и беспилотники. Системы РЭБ создавали активные и пассивные помехи, полностью парализовав работу иранских систем противовоздушной обороны.

«То есть это был комплексный налет, в ходе которого работала РЭБ, создавая пассивные и активные помехи, поэтому иранская ПВО не смогла отразить удар США», — резюмировал Попов.

Ранее власти Катара заявили, что успешно отразили атаки Ирана на военную базу США.