Эксперт раскрыл причину исчезновения змей

Как пояснил в интервью РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, эти хладнокровные животные крайне уязвимы при низких температурах.

Когда столбик термометра опускается ниже отметки в +10 градусов, рептилии прекращают охоту и переходят к поиску безопасных укрытий. Оставаться на поверхности для них смертельно опасно из-за риска быть обнаруженными естественными врагами — хищными птицами и млекопитающими. В качестве убежищ змеи используют трещины в грунте, пространства под корнями деревьев и покинутые норы грызунов, где впадают в состояние анабиоза до наступления весеннего тепла.

