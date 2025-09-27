Эксперт раскрыл причину исчезновения змей
Бурмистров: змеи в Москве начали готовиться к спячке
Фото: [istockphoto.com/Colin Marshall Nature Photography]
С приходом осеннего похолодания активность змей на природных территориях Москвы значительно снижается.
Как пояснил в интервью РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, эти хладнокровные животные крайне уязвимы при низких температурах.
Когда столбик термометра опускается ниже отметки в +10 градусов, рептилии прекращают охоту и переходят к поиску безопасных укрытий. Оставаться на поверхности для них смертельно опасно из-за риска быть обнаруженными естественными врагами — хищными птицами и млекопитающими. В качестве убежищ змеи используют трещины в грунте, пространства под корнями деревьев и покинутые норы грызунов, где впадают в состояние анабиоза до наступления весеннего тепла.
Ранее сообщалось о том, что ловец змей в Индии погиб при попытке похвастаться уловом.