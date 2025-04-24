Эксперт раскрыл причину удара российской армии по Киеву

Бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Инфо24 рассказал , зачем ВС России ударили по украинским военным предприятиям, в том числе по ряду объектов в Киеве.

По словам эксперта, российская армия массированным ударом по предприятиям Украины ответила на нарушение пасхального перемирия и атаки на энергоинфраструктуру во время 30-дневного моратория. Матвийчук не исключил, что Россия увеличит мощность ракетных ударов по Украине, если ВСУ продолжат свои неправомерные нападения.

«Кроме того, сегодняшний удар был предупреждением Киеву о том, что мы перестаем играть в прятки и будем жестко отвечать на любые провокации. <...> Все будет зависеть от политики и действий Зеленского. Если политика будет усугубляться, то мы будем наносить удары чаще и мощнее», — резюмировал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Рады Лапин допустил попытку ВСУ ударить по параду Победы в Москвею