Бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин считает, что Киев может готовиться к атаке на Москву 9 мая. Об этом пишет МК.ru, ссылаясь на слова украинского экс-парламентария на YouТube-канале экс-нардепа Борислава Березы.

По словам украинского бывшего депутата Рады, Красная площадь якобы является законной целью Киева. По его предположению, ВСУ могут готовиться к удару по параду 9 мая, так как там будет много военных.

«На Красной площади сколько будет военных? Ну, так же Бог велел влупить, ну, а почему бы и нет», — сказал бывший украинский парламентарий.

Борислав Береза отметил, что украинские боевики не скрывают своих планов, ведь уже неоднократно грозились «подарками» для Москвы 9 мая.

В Кремле уже комментировали возможные провокации со стороны Украины на праздники в мае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные и МО России в частности учитывают все риски. Будут предприняты все необходимые меры безопасности.

Ранее в Кремле высказались относительно продления Москвой пасхального перемирия