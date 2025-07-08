В России упростили порядок прохождения военной службы для иностранцев в ВС РФ. Как пояснил в беседе с Инфо24 депутат Госдумы Виктор Соболев, документ в первую очередь рассчитан на русскоязычное население за рубежом, желающее служить России.

Закон, подписанный президентом РФ, открывает путь к российскому гражданству для выходцев из Прибалтики, Молдавии, Казахстана и стран Закавказья. По словам Соболева, многие из них уже изъявили желание участвовать в специальной военной операции. При этом акцент делается на представителей коренных народов России, что должно укрепить национальное единство армии.

Соболев подчеркнул, что также увеличится численности ВС РФ для потенциального противостояния с Западом. Европа увеличила военные расходы в 2,5 раза, а бюджет Пентагона превысил триллион долларов. Депутат считает, что России необходима трехмиллионная армия — только так можно гарантировать безопасность страны и предотвратить крупный конфликт.

Ранее сообщалось, что каждое 20-е преступление в России оказалось делом рук мигрантов. Такие данные раскрыли в СК РФ.