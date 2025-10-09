Эксперт раскрыла компоненты в кремах, которые закупоривают поры

Парфюмер и основатель бренда ботанической косметики Елена Масалитина в беседе с gazetametro.ru рассказала , какие компоненты в косметике для ухода за кожей могут привести к черным точкам, неровному рельефу и высыпаниям.

Стремление к идеальной коже может обернуться обратным эффектом, если в косметичке поселились средства с комедогенными компонентами. Эти ингредиенты механически закупоривают поры, создавая непроницаемую пленку на поверхности кожи. Как пояснила эксперт, когда кожное сало, омертвевшие клетки и плотные текстуры блокируют выход, кожа перестает дышать. Результат — черные точки, воспаления и неровный рельеф.

Особенно рискуют обладатели жирной и комбинированной кожи: восстановление после использования таких продуктов может занять несколько месяцев.

Обезопасить себя возможно, изучив комедогенные ингредиенты, то есть, главных провокаторов. По словам Масалитиной, в черный список входят минеральные масла (Mineral Oil) и вазелин (Petrolatum), создающие плотную пленку; некоторые растительные масла — кокосовое (Coconut Oil) и масло какао (Cocoa Butter), богатые олеиновой кислотой; животный воск ланолин (Lanolin) и производные жирных кислот — изопропил пальмитат и изопропил миристат (Isopropyl Palmitate, Isopropyl Myristate).

Второй ключевой фактор — текстура. Легкие гель-кремы и водные эмульсии безопаснее плотных, маслянистых формул. Перед полноценным использованием любой новый продукт стоит протестировать на небольшом участке кожи в течение двух недель.

Для точной оценки специалист рекомендует использовать цифровых помощников — приложения и онлайн-базы данных (например, Natural Acne Clinic), которые присваивают компонентам рейтинг комедогенности от 0 до 5. Средства нужно выбирать с ингредиентами, имеющими индекс 0–2.

Кроме того, важно доверять лишь специализированным брендам, разработанным для чувствительной и проблемной кожи, и помните: маркировка «non-comedogenic» — надежный ориентир, но самостоятельная проверка состава остается самым эффективным оружием в борьбе за чистую кожу без воспалений.

