Косметолог предупредила о связи капучино и рафа с целлюлитом

Популярные кофейные напитки могут негативно повлиять на состояние кожи. Об этом предупредила косметолог Ольга Андриянов, передает ИА «ЕЛЬ».

По словам специалиста, регулярное употребление таких напитков как капучино и раф может способствовать появлению целлюлита из-за содержания в них молока и сахара.

Помимо сладких кофейных напитков, негативное влияние могут оказывать шоколад, фастфуд, продукты с высоким содержанием сахара, углеводные десерты и мороженое.

Молочные продукты, по словам косметолога, содержат лактозу — натуральный сахар, который также может способствовать образованию целлюлита при чрезмерном употреблении.

Для поддержания хорошего состояния кожи и профилактики целлюлита специалист рекомендует регулярно заниматься спиртом, в частности, плаванием, бегом, йогой, аэробикой, а также растяжкой. Профессиональный массаж помогает улучшить кровообращение и повысить тонус кожи.

Не менее важно соблюдать питьевой режим, поддерживая оптимальный уровень гидратации организма. Кроме того, положительно сказывается на общем состоянии здоровья отказ от курения и употребления алкогольных напитков.

