В ОП РФ объяснили, почему нельзя увольнять учителей за фото в купальнике

Строгие наказания за личные снимки педагогов — тупиковый путь. Учитель действительно публичная фигура, но вместо увольнений нужно работать с самосознанием. Такое мнение на ВЭФ высказала представитель Общественной палаты Ольга Голышенкова, пишет ТАСС .

Она уверена: просто выгнать учительницу за фото в купальнике нельзя. Важнее помочь педагогу понять, какую ответственность он несет. Учителя видят сотни, а иногда и тысячи людей — это высокая публичность.

По словам Голышенковой, вопрос упирается в ценности. Если приоритет духовного над материальным реален, педагог сам задумается, что транслирует его снимок и кто его увидит.

Отдельная задача — создать этический кодекс для преподавателей. Он должен учитывать новый статус профессии. Работа предстоит системная: с учителями, учениками и обществом в целом.

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