Эксперт рассказал, что нельзя громко говорить рядом с умной техникой

Приобретение умной техники несет за собой определенные риски, связанные с конфиденциальностью. Соответствующее заявление сделал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с информагентством «Прайм» .

Мясоедов напомнил о том, что алгоритмы такой техники выстраиваются исходя из привычек хозяина, что обозначает предприимчивость умных гаджетов в отношении уловок. Он также подчеркнул, что разница между частной и публичной информацией еще не прописана законодательно достаточно четко, а потому, с ней надо быть осторожнее.

Эксперт заявил, что не все бренды заботятся о сохранности информации и конфиденциальности. Он посоветовал не обсуждать рядом с умной техникой личные и деловые темы, а также, покупать технику у доверенных брендов и читать пользовательские соглашения.

Он также посоветовал не указывать слишком много личной информации в устройстве, так как гаджет может оказаться в руках злоумышленников. По словам Мясоедова, таким образом хакеры могут атаковать мобильные телефоны и взламывать банковские счета.