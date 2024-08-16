Действия киевского режима могут обернуться для страны полным разгромом. Об этом в интервью с Инфо24 заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Вторжение ВСУ в Курскую область станет причиной полного военного разгрома Украины и создания санитарной зоны в Сумской и Черниговской областях. По мнению эксперта, противник будет полностью уничтожен на территории российского региона.

После этого солдаты ВС РФ перейдут в масштабное наступление, что, по словам Анатолия Матвийчука, рано или поздно приведет к политическому поражению Киева.

Ранее в Министерстве обороны РФ раскрыли данные о потерях ВСУ на курском пограничье. Так, вражеская армия потеряла до 220 солдат и 19 единиц бронетехники.