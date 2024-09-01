Военный эксперт Кошкин рассказал о значимости боев за Угледар
Фото: [Министерство обороны РФ]
Освобождение Угледара позволит перерезать логистические пути ВСУ, заявил «Ленте.ру» полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
«Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад», — сказал эксперт.
Он отметил, что сейчас у российской армии на этом участке фронта есть значительное преимущество.
Ранее стало известно, что морпехи 155-й бригады начали штурм Угледара. ВСУ облегчили задачу российским военным, перебросив часть сил под Селидово.