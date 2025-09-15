Эксперт рассказал, где в России перешли на зимнюю резину

В отличие от теплой погоды в Центральной России, в Сибири уже наступила зима с обильными снегопадами. Кое-где автомобилистам даже пришлось сменить резину из-за заснеженных дорог. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В то время как жители Центральной России наслаждаются последними теплыми днями «бабьего лета», в Сибири уже вовсю хозяйничает зима. Синоптик Евгений Тишковец заявил, что снег выпал на территории сразу нескольких регионов: Красноярского края, Хакасии, Тывы, Якутии и Алтая.

Наиболее ощутимые осадки зафиксированы на Алтае, где метеостанция Кара-Тюрек зарегистрировала снежный покров высотой 8 сантиметров. Однако, больше всего от раннего снега пострадали горные районы Тывы. Там из-за обильных снегопадов и заносов на дорогах автомобилистам пришлось в срочном порядке менять летнюю резину на зимнюю.

Ранее первые в осеннем сезоне заморозки зафиксировали в Подмосковье.