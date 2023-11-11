Эксперт рассказал, как человек может управлять исполнением своих желаний

На носу Новый год, а это значит, что неминуемо приближается та самая ночь, в которую загадываются самые сокровенные желания. Пора наконец-то их исполнить! А эксперт поделился советами, которые помогут это сделать.

Чтобы добиться успеха, нужно понимать, каких целей и почему вы хотите достичь. Однако, одного намерения в этом будет маловато – нужно иметь достаточно энергии для подпитки своих действий.

И, по словам Романа Карловского, у многих людей есть энергетические блоки как в психике, так и во всем теле, что мешает раскрыть потенциал. Чтобы от них избавиться, нужно заниматься дыхательными практиками.

Также, как отмечает психолог и автор метода «Энергодыхание», нельзя забывать про питание и физические упражнения, которые дарят телу топливо для достижения успеха.

К слову, не помешает и визуализация целей. Чтобы увеличить свои шансы, необходимо все время держать нужный образ в голове, ощущая, будто бы результат уже получен. Концентрация и сосредоточенность помогут достичь желаемого, как пишет портал «Дни.ру».