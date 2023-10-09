Эксперт рассказал, как отключить прослушку на телефоне

Скрытыми кнопками в настройках смартфонов можно отключить прослушивание устройства. Об этом сообщил руководитель команды разработки Gem Space Ваге Закарян в беседе с информагентством «Прайм» .

Он сообщил, что даже выключенные сервисы в телефонах собирают информацию. Россиянам с iPhone он посоветовал перепроверить этот параметр во вкладке «Конфиденциальность и безопасность».

Запросы на отслеживание ваших действий можно запретить, рассказал Закарян. Чтобы это сделать, нужно в той же вкладке сделать неактивной кнопку «Трекинг-запросы приложениями», подчеркнул эксперт.

Владельцам Android-устройств нужно зайти в меню «Сведения о телефоне» и 7 раз нажать на кнопку «Номер сборки». Оттуда нужно перейти в «Параметры разработчика» – «Плитки быстрых параметров для разработчиков». В этом меню нужно будет включить плашку «Sensors off», сообщил Закарян.

Он рассказал, что после этих действий, в панеле быстрого доступа появится пиктограмма, которая позволит парой нажатий отключать доступ к вашему микрофону и камере для приложений.