Эксперт рассказал о ближайшем будущем космической погоды

Несмотря на спад солнечной активности, магнитные бури продолжат тревожить Землю как минимум в ближайшие два года. Полное затишье ученые прогнозируют лишь в конце десятилетия, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, источником возмущений в период снижения активности становятся корональные дыры — области на Солнце, через которые в космос уходит поток ускоренного солнечного ветра. Именно они формируют геомагнитные бури, даже если на поверхности звезды отсутствуют пятна. Так, в конце февраля, когда Солнце временно оказалось без пятен, на Земле была зафиксирована буря среднего уровня.

Богачев уточнил, что в ближайшие два года активность будет постепенно снижаться, однако полностью бури не исчезнут. Окончательное затишье ожидается в фазе минимума солнечного цикла — ориентировочно в 2028–2031 годах.

Сейчас человечество наблюдает 25-й солнечный цикл. Каждый такой цикл длится около 11 лет. Пик текущего этапа пришелся на 2024 год, после чего началась фаза спада. Именно в этот переходный период корональные дыры становятся основным фактором космической «погоды».

