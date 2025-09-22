Эксперт рассказал о погоде в зоне боевых действий

В зоне проведения СВО установилась ясная и теплая погода. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В районе проведения специальной военной операции установилась благоприятная для действий среда. По информации синоптика, сейчас там ясная и тихая погода, температура колеблется от +6,5 до +14,3 градусов. Тишковец отметил, что благодаря антициклону на всей линии боевого соприкосновения сохранятся малооблачные и сухие условия.

Ветер будет слабым, не превышающим 2-7 м/с. Максимальная температура воздуха днем ожидается в пределах +25…+30 градусов. Специалист добавил, что такие же простые и благоприятные метеоусловия сохранятся и во вторник.

Ранее метеоролог предупредил о резком похолодании в центре России.