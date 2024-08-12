Эксперт рассказал о полезных свойствах самой древней сладости

Этот продукт известен человечеству с давних лет. Он нравится как взрослым, так и детям. Однако сладковатый вкус — это не единственное, чем обладает мед.

Золотистый оттенок, тягучая консистенция и аромат, который не спутаешь ни с чем. Многие столетия это лакомство оставалось у людей одним из любимых. Мед упоминался в религиозных текстах, мифологии и археологических находках. Особенно его ценили на Руси.

Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева.

По словам эксперта, мед имеет лечебные свойства. К примеру, он помогает защитить организм от хронического воспаления. Также его добавляют в рацион для профилактики сахарного диабета, атеросклероза и рака. А еще он используется в противопаразитных и противовирусных целях.

Ранее диетолог Журавлева перечислила полезные для употребления в пищу овощи и фрукты в августе. Следует ввести в рацион садовые плоды — в них содержится много витаминов.