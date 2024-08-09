Диетолог Журавлева перечислила полезные для употребления в пищу овощи и фрукты в августе

Август является не только временем отпусков и последних теплых дней, а также и пиком созревания многих фруктов и овощей. Диетолог Полина Журавлева пояснила, какие сезонные фрукты и овощи будут особенно полезны в августе, а от каких лучше отказаться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, тепличные овощи и импортные фрукты никогда не заменят натуральные продукты с огорода. Поэтому уж сейчас можно насладиться свежими огурцами, помидорами, кабачками и кукурузой, которые являются источниками витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.

Эксперт рекомендует отказаться от тепличных овощей на августовский сезон в пользу свежих сезонных овощей и фруктов. Следует ввести в рацион садовые плоды — яблоки, груши, сливы, в которых имеется фосфор и немало витаминов, а также персики, не стоит забывать про капусту и репу, редьку, дайкон.

По ее мнению, в августе наступает период сбора урожая лука, моркови, чеснока, бобовых и свеклы, из которых можно сделать замечательный винегрет.

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