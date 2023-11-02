Эксперт рассказал о последствиях автоматизации проверки домашних заданий

Олег Качанов уверен, что благодаря этому нововведению учителя освободятся от долгой рутинной работы. Об этом также пишет RuNews24 .

Напомним, ранее Олег Качанов, занимая должность замглавы Минцифры РФ, сообщил о том, что в стране планируется «освободить учителей от необходимости проверять домашние задания с помощью автоматизации процесса».

Свое мнение о таком заявлении высказал Алексей Арбузов, тренер и эксперт образовательных программ Общественной палаты Российской Федерации. По его мнению, это действительно позволит педагогам лучше готовиться к предстоящим занятиям, что, в свою очередь, повысит качество школьного образования.

Сама идея, как считает Арбузов, вполне неплохая. Однако, все же есть вопросы к ее реализации. Можно легко представить, как подобным образом проверить домашние задания по математике, но как обстоят дела с русским языком и литературой? Впрочем, как считает спикер, никто не запрещает учителям периодически проверять все самостоятельно.

Если при автоматизации ответы с оценкой будут доступны ученикам сразу же, а не через некоторое время, как в случае с тетрадками, то школьники запомнят, где совершили ошибки, и постараются их больше не допускать.