Эксперт рассказал о правилах питания для поддержания здоровья печени

Очень важно следить за состоянием собственного организма в любом возрасте. И, если в детстве с этим помогали родственники, то уже взрослые люди должны заботиться о себе и своем здоровье самостоятельно.

Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно есть овощи и фрукты, мясные, молочные, а также другие полезные продукты. При этом важно питаться регулярно и небольшими порциями. Не стоит голодать или, наоборот, переедать.

Конечно, желательно отказаться от фастфуда, жареного, алкоголя и т.д. Но для начала можно постараться поменьше употреблять вышесказанное. Не стоит совсем ударяться в ограничения, поскольку питание должно быть разнообразным.

Такими правилами для предотвращения возможных серьезных заболеваний печени поделилась с RuNews24 Виолетта Бурдакова, ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО.