Эксперт рассказал о простых операциях, вызывающих подозрения у банков и ФНС

Банки должны не только передавать информацию о движении средств по требованию налоговых органов, но и самостоятельно сообщать им о некоторых видах операций. Соответствующее заявление сделал юрист Петр Гусятников в беседе с информагентством «Прайм» .

Он рассказал, что в первую очередь, в ФНС сообщается о единоразовых переводах на большие суммы, примерно от 600 000 рублей. Эксперт подчеркнул, что даже если россиянин переводит такую сумму на свой счет в другом банке, организация обязана передать информацию в налоговую. То же правило действует и для сделок с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей, предупредил Гусятников.

Банк также передаст информацию о возвращении более сотни тысяч рублей со счета мобильного оператора, заявил эксперт. Это делается по той причине, что подобные операции могут быть использованы для обналичивания или мошенничества, подчеркнул он.

Гусятников предупредил, что в целом, организации могут передавать информацию о любых операциях, которые кажутся подозрительными. Таковыми зачастую считаются счета, на которых каждый день совершается более тридцати операций по переводу и обналичиванию средств или «прокручивается» более ста тысяч рублей.

Банки также могут быть насторожены при отсутствии бытовых операций по типу покупок в магазинах и оплаты счетов. Переводы из зарубежных банков тоже заинтересуют налоговую, предупредил Гусятников.