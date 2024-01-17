Эксперт рассказал о способе обнаружения скрытой камеры при помощи смартфона

Скрытыми камерами видеонаблюдения зачастую оснащены магазины, отели и даже съемные квартиры. Распознать их можно при помощи нескольких способов. Соответствующее заявление сделал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт рассказал, что самым простым из способов является использование фонарика телефона в темном помещении. Он объяснил, что в каждой камере имеется объектив, который неизбежно будет бликовать при таких условиях.

Если в камеру встроен источник ИК-излучения для ночных съемок, нужно выключить свет и включить камеру на своем девайсе, добавил он. В таком случае излучатель будет отображаться там фиолетовым, либо красным цветом, пояснил Шутов.

В качестве более сложного и технологичного способа эксперт применение использование специальных программ, определяющих источник Wi-Fi сигнала. Он объяснил, что видео с камер попадает на серверы при помощи беспроводной сети, так что камеру можно обнаружить при помощи таких приложений.

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