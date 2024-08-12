Эксперт рассказал, почему девушки с накачанными губами могут остаться одинокими

Мужчины предпочитают естественность, о чем в беседе с Инфо24 заявила практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

Согласно исследованиям, около половины опрошенных мужчин не хотят идти на свидание с женщиной, накачавшей губы. По словам эксперта, их наоборот привлекает натуральная красота и «эксклюзивная» внешность.

Часто женщинам с третьим размером груди изменяют с любовницами, у которых «нулевка», как отметила Александра Миллер. Ведь для мужчины важна не внешность, а ощущения, которые он испытывает, находясь рядом со своей избранницей.

Ранее хирург Умнов объяснил опасность использования тканевых масок. Также эксперт добавил, что их нельзя передерживать на лице, а иначе можно столкнуться с неприятными последствиями.