Эксперт рассказал, почему энергетики могут быть опасными для здоровья человека

Когда люди сталкиваются с завалом на работе, они часто обращаются к различным энергетическим напиткам. Однако, существуют и альтернативные способы поддержания бодрости. Об этом в беседе с RT рассказала Ольга Уланкина. Она является врачом-экспертом лаборатории «Гемотест».

Впрочем, состав энергетиков не так страшен. Но проблема в том, что все активные компоненты в них содержатся в довольно высокой концентрации. Человек, конечно, испытывает прилив сил за счет стимулирования работы сердца. Но из-за этого возрастает риск повышения артериального давления.

Большое количество сахара тоже оказывает негативное влияние. В долгосрочной перспективе возникает лишний вес, а в краткосрочной страдает нервная система. Также существует возможность формирования зависимости от энергетиков. Человек не замечает симптомов усталости и пренебрегает отдыхом.

Напомним, ранее диетолог Мещерякова определила единственный вариант избавиться от кофеиновой зависимости. Оказалось, что нужно серьезно задуматься об изменении образа жизни.