Эксперт рассказал, почему иногда полезно петь в душе

Этот процесс улучшает настроение и создает ощущение внутренней гармонии, о чем в беседе с сайтом aif.ru заявила психолог Ольга Романив.

Пение способно перенести человека в медитативное состояние, где он забывает о повседневных проблемах и заботах. Также оно активирует области мозга, связанные с удовольствием, и стимулирует выработку «гормонов счастья» – эндорфинов и окситоцина.

Пение помогает выражать и перерабатывать эмоции, что способствует лучшему контролю над ними и пониманию себя. Кроме того, это эффективное средство для борьбы со стрессом и тревогой.

Но польза пения в душе не ограничивается только психологическим аспектом. Оно также улучшает работу легких и диафрагмы. А еще регулярные «концерты» в ванной помогут усовершенствовать вокальные данные.

Ранее психиатр предупредила о тревожных сигналах в детских рисунках. Родители должны чаще обращать внимание на каракули своего ребенка.