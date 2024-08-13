Психиатр предупредила о тревожных сигналах в детских рисунках

Нельзя поставить точный диагноз по каракулям ребенка, однако, некоторые из них все же должны насторожить ответственных родителей. Об этом подробнее в беседе с «Газета.ру» рассказала врач-психиатр сети клиник «Поликлиника.ру» Хлоя Милавица.

Эксперт призывает взрослых внимательно присматриваться к рисункам своих детей, так как они могут служить индикаторами различных проблем с психикой. Так, например, повторяющиеся элементы могут свидетельствовать о расстройствах аутического спектра.

Сцены насилия указывают на психопатию или посттравматическое стрессовое расстройство. Рисунки с изображением половых актов, в свою очередь, сигнализируют о преждевременном половом развитии.

Психиатр также отметила, что обилие темных цветов характерно для детей, страдающих от депрессии. Кроме того, отсутствие интереса к рисованию или неспособность малыша проводить линии на бумаге говорят о задержке психического развития.

Ранее психолог рассказал, почему нельзя сравнивать ребенка с папой. Оказывается, что это может серьезно повлиять на его жизнь в будущем.