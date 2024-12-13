Эксперт рассказал про особую терапию для помощи при тревожности

Режиссер, продюсер и сказкотерапевт Анастасия Безрук рассказала RuNews24.ru , как уникальная методика помогает детям и взрослым справляться с негативными переживаниями и тревогой.

Безрук рассказала, что помочь в решении психологических и эмоциональных проблем может сказкотерапия. Это особая методика, создающая за счет сказок безопасное пространство под метаформами, образами, ассоциациями и многим другим. Человек в процессе обходит многие барьеры в голове, позволяет вынести пользу из любого чувства.

Однако специалист отметила, что с тревогой не нужно справляться: важно направить ее в нужное русло и правильно задать себе вопросы. Ставя трудные запросы в голове начинается борьба, преодоления, которые вызывают выброс огромного количества гормонов. Сказкотерапия помогает в решение этих задач, подталкивая человека на нужный путь.

«Русская сказка «Василиса Прекрасная». В ней рассказывается о том, как умирающая мать дарит своей дочке маленькую куколку, которая впоследствии будет помогать и защищать Василису, когда злая мачеха отправит ее к Бабе Яге за огнем. Эта куколка, по сути, олицетворяет материнскую интуицию и женскую мудрость, подсказывая, как вести себя в тяжелой жизненной ситуации», — привела пример Безрук.

То есть, сказкотерапия помогает справляться со многими вещами и предполагает также работу с дыханием, определенные погружающие действия, работу с признанием ситуаций, ошибок или побед.

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