Психолог Дугенцова пояснила пути борьбы со стрессом с помощью новых увлечений

В современном мире, где гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, вопросы о том, как сохранить гармоничное развитие ребенка и взрослого, приобретают особую актуальность. Психолог Дарья Дугенцова рассказала, почему важно выходить из дома, делать что-то руками и создавать нечто в настоящем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, крупная и мелкая моторика весьма важны для развития ребенка, а также для взрослого человека. В целом новые увлечения и хобби в прямом смысле развивают наш мозг, поскольку строятся новые нейронные связи.

Эксперт добавила, что занятия на свежем воздухе особенно ценны, в первую очередь если речь идет о занятиях любимым делом на свежем воздухе.

По ее мнению, проблема чрезмерного увлечения гаджетами, прежде всего среди детей, вызывает серьезные опасения. Так, если ребенок станет расти только с гаджетами и пренебрегать прогулками и активностями, то может вырасти антисоциальным человеком. В связи с этим необходимо задуматься о том, как они проводят свое время и время своих детей. Элементарные вещи, как прогулка, увлечение, хобби в реальном, а не виртуальном мире или время, проведенное за любимым занятием, являются не просто методом борьбы со скукой, а мощным инструментом для развития личности.

Ранее она назвала причины нежелательности запрета детям сидеть в соцсетях.