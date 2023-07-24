Эксперт рассказал россиянам о причинах невыплаты пенсии

Финансовый эксперт Ольга Данейко перечислила причины, по которым россиянам могут не назначить пенсию по старости. По ее словам, причинами для этого являются недостаток пенсионных баллов или слишком маленький стаж работы. Слова Данейко передает издание URA.RU .

Она сообщила, что подобную ситуацию все равно можно исправить. Она назвала 2 способа это сделать: доработать и «докупить». Под приобретением Данейко подразумевает перечисление добровольных страховых взносов.

Она посоветовала заранее проверять количество баллов и засчитанного стажа. Данейко сообщила, что на данный момент минимальная сумма взноса для покупки одного года стажа составляет почти 43 тысячи рублей. Максимальная же – 343 тысячи рублей. С таким приобретением вам будет начислено более 8 пенсионных баллов.