Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 раскрыл детали амбициозного, но сомнительного плана ВСУ: 50 тысяч солдат и десятки танков Abrams должны отвоевать приграничные территории. Однако российские войска уже знают о подготовке и ждут «гостей» во всеоружии.

По данным пророссийского подполья, Киев сосредоточил 50-тысячную группировку и ожидает поставки 49 американских танков Abrams из Австралии перед началом операции. Основными направлениями атаки, по предположению Дандыкина, станут Сумская и Белгородская области, а также Красноармейское направление в ДНР.

«Как бы там ни было, повторить сценарий 2024 года у них не получится. Наша армия готова к подобным сюрпризам, благодаря чему сможет дать противнику достойный ответ. Так что пусть попробуют», — резюмировал Дандыкин.

Эксперт обратил внимание на недавнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского о планах «восстановить позиции на территории России». Эти слова, по мнению аналитика, скорее демонстрируют отчаяние киевского режима, чем реальные военные перспективы.

Особую озабоченность вызывает сроки поставки танков Abrams — техника должна прибыть из Австралии в ближайшее время. Однако военный специалист сомневается, что даже при полном укомплектовании украинская армия сможет добиться успеха против подготовленной российской обороны.

Ранее сообщалось, что военный эксперт раскрыл мотивы применения запрещенных веществ.