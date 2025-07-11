Эксперт рассказал, в каких регионах ВСУ готовят новые атаки

Эксперт Дандыкин: ВСУ готовят масштабное наступление от Сум до ДНР

Общество
Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области

Фото: [Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области/Медиасток.рф]

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 раскрыл детали амбициозного, но сомнительного плана ВСУ: 50 тысяч солдат и десятки танков Abrams должны отвоевать приграничные территории. Однако российские войска уже знают о подготовке и ждут «гостей» во всеоружии.

По данным пророссийского подполья, Киев сосредоточил 50-тысячную группировку и ожидает поставки 49 американских танков Abrams из Австралии перед началом операции. Основными направлениями атаки, по предположению Дандыкина, станут Сумская и Белгородская области, а также Красноармейское направление в ДНР.

«Как бы там ни было, повторить сценарий 2024 года у них не получится. Наша армия готова к подобным сюрпризам, благодаря чему сможет дать противнику достойный ответ. Так что пусть попробуют», — резюмировал Дандыкин.

Эксперт обратил внимание на недавнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского о планах «восстановить позиции на территории России». Эти слова, по мнению аналитика, скорее демонстрируют отчаяние киевского режима, чем реальные военные перспективы.

Особую озабоченность вызывает сроки поставки танков Abrams — техника должна прибыть из Австралии в ближайшее время. Однако военный специалист сомневается, что даже при полном укомплектовании украинская армия сможет добиться успеха против подготовленной российской обороны.

Ранее сообщалось, что военный эксперт раскрыл мотивы применения запрещенных веществ.

Актуально