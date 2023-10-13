Эксперт рассказала, как понять, что кредит на самом деле был погашен

Даже после погашения кредита на человеке может остаться долг, который будет постепенно нарастать. О таких случаях рассказала руководитель проекта Центр финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с информагентством «Прайм» .

Она предупредила, что единовременно выплачивая весь кредит, заемщики часто забывают сообщить об этом в банк. Эксперт подчеркнула, что уведомлять банки нужно в письменном виде, не меньше, чем за месяц до погашения. По словам Вяльшиной, далеко не все банки следят за подобным в автоматическом режиме.

Вяльшина предупредила, что в случаях с потребительским кредитом, можно не сообщать банку о досрочной выплате, если она выполнена в течение 2 недель с момента подписания договора. Но в остальных случаях нужно заранее уведомлять банки, подчеркнула она.

Эксперт напомнила, что если долг останется, то на него будут начисляться проценты, а потом и пени. Заемщику грозит суд с дальнейшим требованием о возврате суммы долга. Подобные случаи в корне могут испортить кредитную историю, заключила она.