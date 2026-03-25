Эксперт рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать никогда не работавшие граждане

Отсутствие официального трудового стажа не лишает россиянина пенсионного обеспечения, однако напрямую влияет на возраст выхода на пенсию и размер выплат. О том, какие меры социальной поддержки предусмотрены для граждан, никогда не работавших официально, в интервью агентству « Прайм » рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Как пояснила экономист, граждане, не имеющие ни одного дня официального трудового стажа, не могут претендовать на страховую пенсию по старости. Вместо этого им назначается социальная пенсия. Ключевое отличие заключается в сроках ее оформления: она выплачивается на пять лет позже общепринятого пенсионного возраста.

Уточняется, что для женщин порог выхода на социальную пенсию установлен в 65 лет, для мужчин — в 70 лет.

Размер социальной пенсии значительно уступает страховой. По данным Социального фонда России на 1 января 2025 года, средний размер страховой пенсии по старости составлял порядка 24,8 тысячи рублей, тогда как средняя социальная пенсия не превышала 13,5 тысячи рублей.

При этом государство гарантирует соблюдение минимального порога доходов. Как отметила эксперт, для неработающих пенсионеров предусмотрена социальная доплата в случае, если общая сумма материального обеспечения окажется ниже регионального прожиточного минимума. В расчет при определении права на доплату включаются все денежные выплаты, при этом меры поддержки, предоставляемые в натуральной форме, не учитываются.

