«Ушлые ребята» заработали 100% за год: почему государство закрывает лазейку в программе долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) должна была стать инструментом для формирования капитала на пенсию. Но вместо того чтобы копить десятилетиями, россияне начали выводить деньги через год — с доходностью, о которой банковские депозиты могут только мечтать. Теперь Минфин и Госдума хотят закрыть эту «лазейку».

Как устроена программа и почему она стала «золотой жилой»

ПДС действует с 1 января 2024 года. Участник заключает договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), вносит собственные средства, а государство в течение 10 лет добавляет софинансирование — до 36 тысяч рублей в год.

Минимальный срок участия — 15 лет. Но есть важное исключение: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут забрать все накопления в любой момент без потерь.

Именно это исключение и стало проблемой

Цифры впечатляют. По итогам 2025 года участниками ПДС стали 10,5 млн человек. Объем привлеченных средств достиг 717 млрд рублей. Только в 2025 году граждане внесли в программу 307 млрд рублей — в три раза больше, чем годом ранее.

Что пошло не так: лазейка, которую нашли «ушлые ребята»

В третьем квартале 2025 года произошло нечто, что заставило Минфин бить тревогу. Участники ПДС вывели со счетов 20,31 млрд рублей, из которых 17,95 млрд пришлись на июль–сентябрь — сразу после зачисления государственного софинансирования. Эти 17,95 млрд составили 88% от общего объема всех выданных средств за этот период.

Схема проста. Пенсионер вносит 36 тысяч рублей. Государство добавляет еще 36 тысяч. Инвестиционный доход НПФ — еще несколько процентов. Итого: 100% доходности за один год.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это «лазейкой»: «Программа долгосрочных сбережений, которая предусматривала привлечение денег в долгосрочные инвестиции, оказалось, ушлыми ребятами используется для того, чтобы инвестировать вкороткую. И при этом на этом зарабатывать. Причем еще и доначисляет государство в такие проекты — это несправедливо».

Что меняют и для кого

Минфин предлагает увеличить минимальный срок, после которого можно забрать средства софинансирования, с одного года до пяти лет. Замминистра финансов Иван Чебесков пояснил: «К сожалению, возникла некая правовая коллизия, которая позволяла определенным категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгосрочную, через один год. Наша инициатива — эту правовую коллизию убрать».

Важное уточнение: изменения коснутся именно государственного софинансирования. Собственные взносы и инвестиционный доход можно будет забрать без ограничений в любой момент.

Поправки планируют внести в весеннюю парламентскую сессию, сроки вступления в силу еще предстоит обсудить.

Кто в плюсе, а кто в минусе

Для тех, кто рассматривает ПДС как инструмент долгосрочного накопления (на пенсию, образование детей или покупку жилья), нововведение ничего не меняет. Пятилетний горизонт в рамках 15-летнего срока участия выглядит логично.

Но для пенсионеров и предпенсионеров, которые рассчитывали быстро обналичить господдержку, условия ухудшаются. Если сейчас они могут вывести средства сразу после начисления софинансирования, то после изменений придется ждать пять лет.

В Минфине это не считают ухудшением: «Установление пятилетнего срока для получения средств господдержки нельзя считать ухудшением положений вкладчиков. Изменения коснутся отдельной незначительной категории граждан, которые пользовались действующей лазейкой».

Цифры, которые все объясняют

Программа действительно выросла впечатляюще:

· 10,5 млн участников за два года · 717 млрд рублей привлечено · 307 млрд рублей личных взносов в 2025 году

Но в Минфине видят перекос: программа, задуманная как долгосрочный инструмент, превращается в краткосрочный депозит с бюджетной добавкой. 18 млрд рублей, выведенных в третьем квартале, — тревожный сигнал.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш объяснил: «На практике это привело к тому, что многие люди стали рассматривать программу не как инструмент накоплений на старость, а как обычный вклад с очень высокой доходностью».

Что будет дальше

Законопроект находится на рассмотрении. Если его примут, пенсионерам придется ждать пять лет, чтобы вывести господдержку без потерь. Те, кто захочет выйти раньше, получат только свои взносы и инвестиционный доход — бюджетная часть вернется государству.

Как отмечают эксперты, это не сворачивание программы, а ее настройка. Государство хочет вернуть ПДС к первоначальной цели — формированию долгосрочного капитала.

И, судя по всему, играть в короткую больше не получится. В Минфине настроены решительно: пять лет — достаточный срок, чтобы изменить практику, которая не соответствовала целеполаганию.

Справка: ПДС позволяет получить налоговый вычет до 400 тысяч рублей. Средства застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Чтобы получить максимальное софинансирование 36 тысяч рублей, участнику с доходом до 80 тысяч рублей нужно внести 36 тысяч в год, с доходом от 150 тысяч — в четыре раза больше.