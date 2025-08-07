Эксперт разоблачил Польшу, представившую «мирный план» США по Украине

Опубликованный польским изданием Onet так называемый мирный план США по Украине вызвал волну скепсиса среди экспертов. Так, военный политолог Александр Перенджиев уверен: это провокация, призванная сорвать налаживающийся диалог между Москвой и Вашингтоном. Разоблачение от специалиста опубликовал портал Инфо24.

Согласно утечке, американцы якобы предлагают России заморозить конфликт на 49-99 лет, признать текущие территориальные изменения и снять санкции. Однако эксперта настораживает, что информация появилась только в одном польском СМИ, тогда как мировые медиа хранят молчание.

Специалист также обратил внимание на странную хронологию событий. С одной стороны, Трамп заявляет о «продуктивной встрече» своего спецпосланника с Путиным, с другой — грозит новыми санкциями 8 августа. На этом фоне «вброс» польских СМИ выглядит попыткой заранее дискредитировать возможные договоренности. По словам Перенджиева, все выглядит как информационная провокация.

«То есть они пытаются спровоцировать недовольство определенных политических сил, а также настроить общественное мнение таким образом, чтобы создать негатив вокруг предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа», — резюмировал Перенджиев.

Эксперт также не исключил, что в преддверии важных переговоров количество фейков будет только расти.

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе.