Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что встреча главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе.

Это заявление стало ответом на публикацию газеты The New York Times (NYP), в которой сообщалось о планах американского лидера провести переговоры с Путиным.

«Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно», — сказал Ушаков.

Он отметил, что место для предстоящего саммита уже согласовано, но будет объявлено позднее. Помощник главы государства также прокомментировал предложение о трехсторонней встрече с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что российская сторона предпочла не давать оценок этой инициативе.

Переговоры между двумя лидерами готовятся на фоне состоявшейся 6 августа встречи Путина со специальным представителем США Стивеном Уиткоффом, который прибыл в Москву для обсуждения двусторонних отношений и урегулирования украинского кризиса.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп срочно поручил своей команде начать подготовку ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.