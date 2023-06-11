Эксперт Российский назвал способы поддержания молодости лица без инъекций

По словам специалиста по работе с мышечными зажимами Александра Российского, на старение лица сильно влияют стресс, злость и агрессия. Об этом сообщает « Мослента ».

Он отметил, что человек, регулярно испытывающий такие чувства, постоянно сжимает челюсти, вследствие чего это постепенно приводит к тому, что мышцы автоматически зажимаются и практически застревают в таком состоянии.

Эксперт пояснил, что итого становится то, что начинают сдавливаться сосуды лимфатической системы, жидкость намного хуже циркулирует по ним, провоцируя образование отеков.