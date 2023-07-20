Эксперт рынка недвижимости Назарычев дал совет, как вести себя при несоответствии купленной квартире картинке

При просмотре красивых картинок от застройщика человек визуализирует свою мечту. Тем не менее нередко реальная постройка отличается от рисунка. Эксперт рынка недвижимости Алексей Назарычев рассказал, что делать, если на финише покупатель получил дом, который не отвечает заявленному «рендеру». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, при покупке того, чего еще не существует, следует понимать, что за время строительства многое может поменяться: так, могут попросту снять с производства материалы, которые должны быть использованы при строительстве, и заменены на аналоги.

Он подчеркнул, что при этом большая часть крупных застройщиков стараются соблюдать заявленные критерии, поскольку берегут репутацию.

По мнению эксперта, в российском законодательстве отсутствует конкретное описание корректности рендера. Так, если внесенные изменения никоим образом не ухудшают качество и не указаны в договоре долевого участия, то суды признают в данном случае правоту застройщика.

Он отметил, что при сдаче дома застройщик получает разрешение на ввод в эксплуатацию и при серьезных нарушениях не сможет это сделать, в связи с чем следует ориентироваться строго на официальную документацию.

Назарычев рекомендует перед подписанием бумаг внимательно изучить проектную декларацию, разрешение на строительство и текст договора долевого участия. При несоответствии реальности вопрос должен решаться в судебном порядке.