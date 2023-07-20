Эксперт Самиев дал оценку риску роста мошенничества с краткосрочными полисами ОСАГО

По словам замглавы группы рейтингов финансовых институтов АКРА Аллы Борисовой, предпосылок для увеличения риска мошенничества после возможного принятия законопроекта о краткосрочных договорах ОСАГО нет. Эксперт Павел Самиев пояснил, что краткосрочные полисы ОСАГО являются довольно специфическим сегментом рынка. Об этом сообщают « Известия ».

По его словам, данные документы могут быть востребованы среди конкретных категорий автомобилистов.

Эксперт отметил, что это может коснуться таксистов и водителей, занимающихся сезонными перевозками.

По его мнению, возможен всплеск мошенничества, однако в нашей стране борьба с данным направлением показывает все большую эффективность. Поэтому не исключены наблюдения с точки зрения подозрительности в поведении.