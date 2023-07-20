Эксперт Самиев дал оценку риску роста мошенничества с краткосрочными полисами ОСАГО
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По словам замглавы группы рейтингов финансовых институтов АКРА Аллы Борисовой, предпосылок для увеличения риска мошенничества после возможного принятия законопроекта о краткосрочных договорах ОСАГО нет. Эксперт Павел Самиев пояснил, что краткосрочные полисы ОСАГО являются довольно специфическим сегментом рынка. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, данные документы могут быть востребованы среди конкретных категорий автомобилистов.
Эксперт отметил, что это может коснуться таксистов и водителей, занимающихся сезонными перевозками.
По его мнению, возможен всплеск мошенничества, однако в нашей стране борьба с данным направлением показывает все большую эффективность. Поэтому не исключены наблюдения с точки зрения подозрительности в поведении.