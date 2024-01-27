Эксперт Санина пояснила тонкости трудоустройства подростков

По данным результатов исследования сервиса «Работа.ру», 86% жителей нашей страны считают, что подростки должны работать. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина перечислила особенности трудоустройства подростков. Об этом сообщают « Известия ».

По ее словам, в трудоустройстве подростков есть как плюсы, так и минусы. Так, из минусов можно отметить то, что не каждый ребенок может быть готов к работе, а также успешно совмещать работу и учебу.

Эксперт добавила, что в таком случае следует брать на работу только на время летних каникул. При этом работа не должна касаться тяжелого физического или психологического труда, а также должна быть строго регламентирована по времени.