Эксперт Савченко назвал способы избежать сбоя Xiaomi

По словам эксперта по информационным технологиям Виталия Савченко, массовый сбой системы на смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi мог случиться в силу недостаточной проверки обновления перед выпуском. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что данную проблему должны пересмотреть разработчики и служба поддержки, не исключено, что это могло произойти в связи с недостаточной проверкой обновления перед выпуском.

По мнению эксперта, в целях безопасности владельцам смартфонов нужно временно отключить автоматические обновления и изучить отзывы о новых выпусках, а также быть бдительными и ожидать подтверждения от производителя о стабильности обновления до его установки.

Он добавил, что тем, кто столкнулся с этой проблемой, необходимо связаться со службой поддержки, предоставить им все детали и подождать решения проблемы до установки обновления.